Kocaeli'de otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi! 7 yaralı

Kaza, D130 Karayolu'nun Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi Yeniköy mevkiinde, İzmit yönünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen 54 TT 695 plakalı Volvo marka otomobil ile 41 P 2949 plakalı Mercedes marka servis minibüsü çarpıştı. Araçlar elektrik direğine çarparak devrildi ve minibüs yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve minibüste bulunan 5 işçi ile 2 araç sürücüsü yaralandı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir saat boyunca kapalı kaldı.

Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.