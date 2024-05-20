Kocaeli'de otomobil 'U' dönüşü yapan TIR'la çarpıştı. 6 yaralı

Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mahallesi, Alsancak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İzmit ilçesi yönüne seyir halinde ilerleyen Bora K.’nın kullandığı 34 KY 0541 plakalı otomobil, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan Hüseyin Ö.'nün kontrolündeki 55 AKT 081 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, TIR’ın sürücü kabini yerinden çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri TIR’ın sürücü kabininde sıkışan Hüseyin Ö.’yü bulunduğu yerden çıkatırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile aracın içerisinde bulunan Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşanan kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan Alsancak Caddesi, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarından sonra tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.