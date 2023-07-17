Kocaeli’de parkta erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 25 yaşındaki genç adam, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Kocaeli’de parkta erkek cesedi bulundu

Olay, Osman Yıldız Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı içinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan vatandaş hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti.

aw936484-01.jpgDurumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

aw936484-03.jpgPolis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde, şahsın C.B. (25) olduğu belirlendi. Öte yandan C.B.'nin silahla başından vurulduğu öğrenildi. Genç adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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