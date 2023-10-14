Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

Operasyonda, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Operasyonun detayları

Operasyon, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Operasyonda, Gebze ilçesinde örgüt içinde faaliyet gösterdikleri yönünde tespitler bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin durumu

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin örgüt ile ilişkileri ve eylem planları ile ilgili soruşturma devam ediyor.