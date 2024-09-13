Kocaeli'de polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletli canından oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, gece saatlerinde yaşanan olayda, plakasız bir motosikletle seyir halinde olan 21 yaşındaki Kerem Uzun, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymadı.

İddiaya göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulmak istenen Uzun, ihtara rağmen kaçmaya çalıştı.

Kaçan motosikletliye açılan ateş sonucunda Uzun, vurularak ağır yaralandı ve motosikletten düştü.

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Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ateş açan polis memuru gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, bölgede büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın seyri merakla bekleniyor.