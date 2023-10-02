Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü

Yoldan geçen bir kamyonet, çukura düşerek hasar gördü. Sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Kamyonet Çukura Düştü

Olay, saat 19.00 sıralarında Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın girişinde gerçekleşti. Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Bu sırada Ramazan K. yönetimindeki 41 AKY 982 plakalı kamyonet, oluşan çukura düştü. Sürücü, kazada yara almadan kurtuldu.

Kamyonet ve Yol Onarıldı

Sürücü, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tutanak tuttu. Kamyonet, iş makinesi yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Kamyonette hasar oluştu. Yolun onarımı için de çalışma başlatıldı.