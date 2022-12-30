Scooterın koluna takılan içi para dolu poşet yırtıldı

İHA

Olay, Kocaeli'nin İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş, kumbarasında biriktirdiği paraları poşete koyarak, scootera bindi. Para dolu poşeti de scooterun koluna astı.

Poşetin yırtılmasıyla paralar yola saçıldı. Paraları yola dökülen vatandaş ise scooterını durdurarak, toplamaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar da yardıma geldi. Para toplandığı sırada trafikte ilerleyen araçların olduğu görüldü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olayı gören vatandaşlardan Arda Özdemir, "Olay sırasında durakta otobüs bekliyordum. Scooter kullanan bir adam paralarını düşürdü. Sonra bir yaygara koptu, arabalara aldırış etmeden geçmeye çalıştı. Vatandaş paralarını toplamaya çalıştı, çevredeki vatandaşlar da yardım etmeye başladı. Paralar toplandı. Biraz riskliydi ama paralarını topladı. Arabalar durmadı, yolda ilerlemeye devam ettiler. Paraları dökülen adam risk aldı ve paralarını toplamaya devam etti" dedi.