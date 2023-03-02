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Kocaeli'de silahlı kavga. 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı...

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 19:13
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Kocaeli'de silahlı kavga. 1 yaralı

Kocaeli'de silahlı kavga. 1 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi'ndeki bir züccaciye dükkanına gelen, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, çalışan F.A'ya iş yeri sahibini sordu.

Patronunun dükkanda olmadığını söyleyen çalışanın, söz konusu kişilere arama nedenlerini sorması üzerine tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda şüphelilerden biri tabancayla F.A'ya ateş etti.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi arıyor. (AA)

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