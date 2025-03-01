Kocaeli’de sobadan sızan gaz faciası! Yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA
Kocaeli’de sobadan sızan gaz faciası! Yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Çıkan yangında evli bir çift hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 510 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

Şaban K. (70) ile Emine K.'nin (68) yaşadığı eve giden komşuları, çiftin kapıyı açmaması üzerine durumu çocuklarına söyledi. Oğulları eve girip anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri değerlendirilen çift, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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