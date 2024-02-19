Kocaeli’de son bir haftada 174 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 7 günde yaptığı 146 uygulama ve operasyonda 174 şüpheli yakayı ele verdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 161'i serbest bırakılırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar sonucunda 216 gram metamfetamin, 319 gram esrar, 145 gram skunk, 19 gram eroin, 843 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram kokain, 2 ecstasy, 46 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap, 16 bin 570 TL ve 2 hassas terazi ele geçirildi.