Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli'de 3 ilçede yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca, Gebze ve İzmit ilçelerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 47 gram esrar, 45 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, hassas terazi, 650 TL, nem ölçer, 6 zaman ayarlı priz, 3 havalandırma fanı, 2 güç kaynağı, basınç metre, içinde esrar kalıntıları bulunan 23 kavanoz, pervane, 2 nemlendirme makinası, 3 PH metre, 3 led adaptörü, 3 led lamba, havalandırma susturucusu, havalandırma boruları, 10 sıvı gübre, düzenekte kullanılan çadır ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken yakalanan şüphelilerden 2'si hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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