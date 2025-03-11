Kocaeli’nde akıl almaz kaza! Savrulan otomobil yaya çarptı

Kaynak: İHA
Kocaeli’nde akıl almaz kaza! Savrulan otomobil yaya çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kamyon ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobil yayaya çarptı. Kaza sonrası yaya hayatını kaybetti.

Olay, 6 Mart Perşembe günü Osmanyılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 623 Sokak kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç o sırada yoldan geçen Mehmet Yaman'a çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen sürücüler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kamyonun araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak Mehmet Yaman'a çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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