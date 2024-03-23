Kocaeli'de bir otomobil firmasının servisi alev alev yandı

Kaynak: DHA
Kocaeli'de bir otomobil firmasının servisi alev alev yandı
Kocaeli’de bir otomobil firmasına ait serviste çıkan yangın çıktı. Çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi'ndeki otomobil firmasına ait özel serviste çıkan yangında, işçilerden biri, benzinle parça yıkamaya başladı.

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2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bu esnada diğer bir işçi kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar benzine sıçradı. Alevler kısa süre büyürken, Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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