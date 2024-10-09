Kocaeli'nde korkutan restoran yangını! Geriye iskeleti kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'nde korkutan restoran yangını! Geriye iskeleti kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, deniz kenarındaki bulunan bir restoranda yangın çıktı. Yangın büyük paniğe neden oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, deniz kenarındaki restoran alev alev yandı.

Gecenin karanlığını aydınlatan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının ardından restorandan geriye iskeleti kaldı.

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Yangın 23.00 sıralarından Hereke sahilde meydana geldi. Deniz kenarında bulunan bir restoranın mutfak kısmından başladığı tahmin edilen yangın, yapının ahşap olması sebebiyle birden hızla büyüdü.

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Alevler Körfez kıyısındaki bir çok noktadan görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kıyıda demirli bulunan kayık ve tekne sahipleri de alevlerin sıçrama ihtimaline karşı büyük panik yaşadı.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Çok sayıda vatandaş söndürme çalışmalarını takip etti.

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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