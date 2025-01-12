Kocaeli’nde ölçümler yapılıyor! Encümen kararı ile ceza kesilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, gürültü kirliliğine karşı vatandaşların ve çevrenin sağlığını korumak için yerinde ölçümlere devam ediyor. Ekipler, gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikayet ve talebi değerlendirerek ses seviyesi ölçer ile yerinde ölçüm yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 2024 yılında 700 şikayete cevap vererek gürültü kirliliği yapanlara encümen kararı ile ceza kesti.

Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, kent halkının tüm talep ve şikayetlerini alıyor. Vatandaşların Büyükşehir 153'ü arayarak dile getirdikleri taleplerin, buradan ilgili birimlere aktarılarak hızlı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor. Gürültü kirliliği konusundaki şikayetler de yine Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni aranarak iletilebiliyor.