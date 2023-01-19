19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ticari taksi ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’de ticari taksi ile tramvayın çarpışması neticesinde taksi şoförü ve yolcu olarak takside bulunan 2 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:19
Takip Et

Kocaeli'nde ticari taksi ile tramvay çarpıştı

Ticari taksi ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kaza, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde Alemdar Caddesi ile Şahabettin Bilgisu Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 41 T 0356 plakalı ticari taksi, tramvayın geçtiği yola geldiği esnada, yanması gereken kırmızı ışık sinyalizasyon arızası sebebiyle yanmadı. 

Bunun üzerine yola çıkan taksiye, tramvay çarptı. Çarpışma neticesinde taksi sürücüsü Enes B. ile yolcu olarak taksiye binen Zeynep K. ve Ayşegül K. isimli 2 kardeş yaralandı. Tramvayda ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra ortaya çıkan gaz kokusundan dolayı, itfaiye ekipleri ticari taksiye köpükle müdahalede bulundu.

Kaza sonrası tramvay seferlerinde bir süreliğine aksaklık yaşanırken, kazalı taksinin çekilmesinin ardından tramvay yoluna devam etti. Tramvay trafiği yeniden normale döndü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
4
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
5
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
6
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi
﻿AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi
﻿AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi
﻿Polis kaçırılan çocuğu kameradan buldu
﻿Polis kaçırılan çocuğu kameradan buldu
﻿Polis kaçırılan çocuğu kameradan buldu
﻿Başörtüsü teklifi görüşmeleri başladı
﻿Başörtüsü teklifi görüşmeleri başladı
﻿Başörtüsü teklifi görüşmeleri başladı
﻿Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak
﻿Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak
﻿Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.