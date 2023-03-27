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Kocaeli’nde YSK’ye girecek öğrencilere destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım desteği alan ailelerin YKS’ye girecek çocuklarının sınav ücretlerini kartlarına yatırdı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:36
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Kocaeli’nde YSK’ye girecek öğrencilere destek

Kocaeli’nde YSK’ye girecek öğrencilere destek
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İHA’nın haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan çocukları için nakdi destek sağladı.

Büyükşehir, 12. sınıfa devam eden 849 öğrenci için ailelerine nakdi destekte bulundu.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen toplamda 195 bin 270 TL’lik nakdi destek vatandaşların 41 Kart’larına yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sistemine kayıtlı, sosyal yardım desteği alan ailelerin çocuklarına gerçekleştirilen destekte AYT ve TYT sınavları için toplamda 230 TL sınav ücreti yatırıldı

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