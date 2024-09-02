Kocaelispor 9 kişi kaldı Amed FK fark attı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Amed FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi konumundaki Amed FK 3-0'lık skorla kazandı.

Ersun Yanal yönetimindeki Amed FK böylece bu sezon ilk kez galip geldi. Galibiyet gollerini 32. dakikada Oktay Aydın, 63 ve 86. dakikalarda Adama Traore attı.

Karşılaşmaya kırmızı kartlar damga vurdu.

4. dakikada Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci direkt kırmızı kart gördü. Pozisyon VAR'da incelendi, karar değişmedi.

8. dakikada yedek kaleci Harun Tekin oyuna dahil oldu.

16. dakikada Amedspor'un kazandığı serbest vuruşta Kocaelisporlu Muharrem Cihan VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla atıldı. Kocaelispor kalan bölümü 9 kişi tamamladı.

Amed FK puanını 5'e çıkardı, Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed, Bandırmaspor ile oynayacak. Kocaelispor ise Manisa FK'yi ağırlayacak.