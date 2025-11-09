Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından iki kulübün yöneticileri arasında karşılıklı yapılan açıklamalarla gerilim yükseldi.

KOCAELİSPOR BAŞKANI RECEP DURUL: 'ARTIK TARAF OLUNMAYACAK'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un maç sonu verdiği demeçte, "Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Nepotizmi Türk Futbolundan temizlememiz gerekiyordu. Bugün de onu temizledik. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi. Başka takımları bir yerlere getirdi. Yenilmez takım yok." şeklinde yaptığı açıklamayla galibiyeti hakemlere yönelik başlatılan bahis soruşturmasıyla bağdaştırmasına Galatasaray yöneticilerinden sert yanıt geldi.

GALATASARAY BAŞKAN VEKİLİ ABDULLAH KAVUKCU: 'HADDİNİ BİLSİN!'

Kocaelispor Başkanı Durul'un açıklamalarına Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu A Spor'a konuşarak, "Ben Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Ama Kocaelispor'un şöhret olmak isteyen başkanı kameralara konuşmuş. Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam kendine bakmalı. Kimse bu şekilde Galatasaray'ın adını ağzına alamaz. Haddini bilsin!" diye yanıt verdi.

GALATASARAY İKİNCİ BAŞKANI METİN ÖZTÜRK: 'TFF'Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUM'

Öte yandan yazılı açıklamayla Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un sözlerine yanıt veren Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı.

Ancak bugün Kocaeli’de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı’nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir.

Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir.

Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir.

Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum.

Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."