Kocaelispor lider Eyüpspor'u yıktı geçti

Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın en önemli karşılaşması Kocaeli'nde oynandı.

Lider Eyüpspor ile takipçisi Kocaelispor'un kapışması nefesleri kesti.

Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kocaelispor; Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'u 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Ev sahibi Kocaelispor 14. dakikada Candeias'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip 23'te Bruno ile beraberliği yakaladı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye çıkan Tanque gileleri havalandırdı sonucu belirledi: 2-1.

4 maç sonra kazanan Kocaelispor 36 puana yükseldi.

Lider Eyüpspor ise 45 puanda kaldı.