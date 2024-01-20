Kocaelispor lider Eyüpspor'u yıktı geçti

Kaynak: DHA
Kocaelispor lider Eyüpspor'u yıktı geçti
Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kocaelispor konuk ettiği Arda Turan yönetimindeki lider Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın en önemli karşılaşması Kocaeli'nde oynandı.
Lider Eyüpspor ile takipçisi Kocaelispor'un kapışması nefesleri kesti.
Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kocaelispor; Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'u 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.
Ev sahibi Kocaelispor 14. dakikada Candeias'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip 23'te Bruno ile beraberliği yakaladı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye çıkan Tanque gileleri havalandırdı sonucu belirledi: 2-1.
4 maç sonra kazanan Kocaelispor 36 puana yükseldi.
Lider Eyüpspor ise 45 puanda kaldı.

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