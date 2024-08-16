Kocaelispor lig maçına çıkmayabilir. Sebebi isyan ettirdi

Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Pendikspor deplasmanına çıkacak olan Kocaelispor hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

MAÇA ÇIKMAYABİLİRLER

Kocaeli yerel basınında çıkan haberlere göre yeşil-siyahlılar bu akşam (Cuma) saat 21.00'de Pendik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye çıkamayabilir.

SPONSORLAR SÖZÜNÜ TUTMADI

Prim ödemeleri, peşinatlar ve kulübün lisansı ücretlerinin de dahil olduğu 150 milyon TL’lik acil ödemesi bulunan Kocaelispor’da sponsorlar sözünü tutmayınca kulüp parasız kaldı.

Alelacele para arayan Kocaelispor için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın devreye girmesi bekleniyor.

YENİ MALATYASPOR'DA ÇIKMAMIŞTI

Pendikspor'un ilk maçında da Yeni Malatyaspor maddi sıkıntılardan dolayı maça çıkmamıştı.