Kocaelispor - Manisa FK maçında kartlar havada uçuşuyor

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Kocaelispor - Manisa FK maçında kartlar havada uçuşuyor

Kocaelispor'un Manisa FK'yi konuk ettiği maçta ilk yarı bitmeden 2'si kırmızı kart olmak üzere 6 kart çıktı.

Trendyol 1. Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Kocaelispor ve Manisa FK karşı karşıya geliyor.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken maç oldukça gergin başladı.

Karşılaşmada sadece 18 dakika geçerken her iki ekibe de birer kırmızı kart çıktı.

Mücadelenin henüz ikinci dakikasında rakibinin kontra atağını bozmak isteyen Appindangoye Kocaelispor’u 10 kişi bıraktı.

18. dakikada ise havadan gelen topa müdahale etmek isteyen Cissokho ayağını fazla açtı ve rakibine çok sert müdahale etti. Burak Pakkan’ın Cissokho’ya kırmızı kart göstermesi ile Manisa FK’de maçta 10 kişi kaldı.

Kocaelisporlu Mendes ve Manisa FK'li futbolcular Oktay Gürdal, Gameli ve Ramirez ise sarı kart gördü.

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