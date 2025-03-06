Kocaelispor Ümraniyespor'a takıldı

Kocaelispor 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı Ümraniyespor karşısında 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
17. dakikada orta sahadan Muharrem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Markao'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada ceza sahası önünde karambolde topla buluşan Markao'nun şutunda top Mustafa'nın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada beyaz noktanın başına geçen Oğulcan'ın şutunda kaleci Übeyd gole izin vermedi.
44. dakikada orta alanda kaptığı topla rakip ceza sahasına hızla ilerleyen Benny'nin pasında ceza sahası içinde Soukou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
69. dakikada Tarkan'ın kısa pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cihat Çelik, yerden sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1
85. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Joao'nun vuruşunda Gökhan'ın müdahalesi sonrası top yan direkten oyun alanına geri döndü.