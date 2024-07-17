Kocaelispor'a yeni forvet

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, forvet oyuncusu Ahmet Sağat’ı kadrosuna kattı.

Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Ahmet Sağat arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı. Hoş geldin Ahmet!” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Sağat için Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un da katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri’nde bir imza töreni düzenlendi.

Geçen sezon Çorum FK forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu, 30 maçta takımına 8 gol ve 1 asistle katkı sağlamıştı.