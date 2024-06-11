Kocaelispor'da Mourinho etkisi

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Kocaelispor'da Mourinho etkisi

Mourinho'nun Süper Lig'i tercih etmesinden sonra Portekizli yıldız Helder Costa'nın Kocaelispor'un teklifine yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.

Kocaelispor, Süper Lig özlemiyle dolup taşarken, başkan Recep Durul da flaş transferler için düğmeye bastı.

Süper Lig'de şampiyonluklar yaşamış Ertuğrul Sağlam ile bu özlemi sona erdirmeyi hedefleyen Kocaelispor, transfer piyasasında iddialı hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın önerileri doğrultusunda, yeşil-siyahlı takım, sözleşmesi sona eren Candieas'ın yerini dolduracak sürpriz bir isimle ilgileniyor: Portekizli futbolcu Helder Costa.

MOURINHO'NUN MENAJERİ DEVREDE

Portekizli 30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini, Jose Mourinho'nun da menajeri olan Jorge Mendes üstleniyor.

Sağ kanatta oynayan Costa'nın futbol kariyerinde, Benfica, Monaco, Wolves, Valencia ve en son Leeds United gibi prestijli kulüpler bulunuyor.

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