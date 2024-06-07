Kocaelispor'da yapamadı. Erokspor istiyor

Erokspor yönetiminin, Kocaelispor'un 9 Haziran'daki kongre sonrasında Ceylan için resmi bir teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Kocaelispor'un, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve Candeias ile birlikte sahanın sağ kanadında etkili bir ikili oluşturan Oğuz Ceylan, sezonun ikinci yarısında aynı performansı gösteremedi.

Bu sezon 25 maçta yalnızca bir asist yapabilen ve agresif oyun tarzıyla tanınan Ceylan'a, Erokspor'un talip olduğu ve Kocaelispor'un yaklaşan kongresinin ardından resmi bir teklif yapılacağı konuşuluyor.