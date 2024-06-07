Kocaelispor'da yapamadı. Erokspor istiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kocaelispor'da yapamadı. Erokspor istiyor

Erokspor, Kocaelispor'un beklentileri karşılayamayan sağ bek Oğuz Ceylan'ın peşinde.

Erokspor yönetiminin, Kocaelispor'un 9 Haziran'daki kongre sonrasında Ceylan için resmi bir teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Kocaelispor'un, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve Candeias ile birlikte sahanın sağ kanadında etkili bir ikili oluşturan Oğuz Ceylan, sezonun ikinci yarısında aynı performansı gösteremedi.

Bu sezon 25 maçta yalnızca bir asist yapabilen ve agresif oyun tarzıyla tanınan Ceylan'a, Erokspor'un talip olduğu ve Kocaelispor'un yaklaşan kongresinin ardından resmi bir teklif yapılacağı konuşuluyor.

caykur-rizesporun-basarili-futbolcusu-oguz-ceylan-rizenin-hak.jpg

Son Haberler
Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe maçlarına gitmediğini açıkladı Spor
Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe maçlarına gitmediğini açıkladı
Üniversite kampüsüne yıldırım düştü. Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Yerel Haberler
Üniversite kampüsüne yıldırım düştü. Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
'Yoğun bakımdaki hastaların başında görevli yok'. Maaşını alamayan hastane çalışanları greve başladı Gündem
'Yoğun bakımdaki hastaların başında görevli yok'. Maaşını alamayan hastane çalışanları greve başladı
Edirne’de yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi Yerel Haberler
Edirne’de yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi
Özgür Özel fark açılıyor dedi elindeki anket sonuçlarını açıkladı Gündem
Özgür Özel fark açılıyor dedi elindeki anket sonuçlarını açıkladı
İYİ Parti’den iktidara hububat alım fiyatı çağrısı. 'Taban fiyatlar artırılmalıdır' Gündem
İYİ Parti’den iktidara hububat alım fiyatı çağrısı. 'Taban fiyatlar artırılmalıdır'