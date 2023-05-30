Kocaelispor'u şampiyon yapan Fırat Gül'ün görevine son verildi

Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül'le yolların ayrıldığı açıklandı

Kocaelispor'u şampiyon yapan Fırat Gül'ün görevine son verildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Gül'le yapılan görüşme neticesinde 31 Mayıs 2023 itibarıyla sona erecek olan sözleşmede yer alan uzatım opsiyonunun kullanılmaması hususunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Gül'ün geldiği ilk günden itibaren zaman kavramı gözetmeksizin kulübe hizmet ettiği ve bu sezon kazanılan şampiyonlukta büyük emekleri olduğu aktarılan paylaşımda, Gül ve ekibine teşekkür edildi, kariyerinde başarılar dilendi.
(AA)

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