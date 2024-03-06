'Kocamı engeller misin?' mesajlarına olay yanıt verdi

Onlyfans’taki cesur paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve sosyal medyada gündem olan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldıktan sonra paylaşımlarını sürdürdü.
Fenomen isim, ‘Abla kocamı engeller misin?’ mesajlarına karşı siyah bikinili bir selfie paylaşarak tepki gösterdi.
Fenomen ismin Instagram hikayesindeki bu paylaşımı çok konuşuldu.
Müstehcenlik iddiasıyla gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Fenomen isim, Instagram hikayesinde “Abla kocamı engeller misin?’ mesajlarına gözümün gördüğü” yazarak siyah bikinili bir fotoğrafını paylaştı.
Fenomen ismin bu paylaşımı da büyük yankı uyandırdı.
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