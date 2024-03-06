'Kocamı engeller misin?' mesajlarına olay yanıt verdi

Serpil Demir
'Kocamı engeller misin?' mesajlarına olay yanıt verdi
Fenomen Gizem Bağdaçiçek, ‘Kocamı engeller misin?’ mesajlarına verdiği olay yanıtla gündem oldu.

Onlyfans’taki cesur paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve sosyal medyada gündem olan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldıktan sonra paylaşımlarını sürdürdü.

Fenomen isim, ‘Abla kocamı engeller misin?’ mesajlarına karşı siyah bikinili bir selfie paylaşarak tepki gösterdi.

Fenomen ismin Instagram hikayesindeki bu paylaşımı çok konuşuldu.

Müstehcenlik iddiasıyla gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Fenomen isim, Instagram hikayesinde “Abla kocamı engeller misin?’ mesajlarına gözümün gördüğü” yazarak siyah bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

Fenomen ismin bu paylaşımı da büyük yankı uyandırdı.

1-007.jpg

33-001.jpg

İlgili Haberler
Fenomen Aleyna poz verdi polis alarma geçti
Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesi pes artık dedirtti
Son Haberler
Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı Gündem
Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı
Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı Yerel Haberler
Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı
Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü Gündem
Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü
Şehir içi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı Yerel Haberler
Şehir içi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı Magazin
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı
2 adet kalaşnikof ele geçirildi Yerel Haberler
2 adet kalaşnikof ele geçirildi
Kastamonu’da 3 katlı ev küle döndü Gündem
Kastamonu’da 3 katlı ev küle döndü