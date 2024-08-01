Kocası ağaca zincirle bağlayıp ölüme terk etti! Hayatını çoban kurtardı

Hindistan’ın Mumbai şehrinde, Sonurli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda zincirle ağaca bağlanmış Amerikalı bir kadın bulundu.

Lalita Kayi Kumar isimli kadın, ağlama sesini bir çobanın işitip müdahale etmesiyle kurtuldu.

Lokmat Kumar’ın sağ bacağında demir zincirden kaynaklanan şişlik olduğunu, ciddi derecede susuz kaldığını, konuşamadığını ve muhtemelen günlerdir bir şey yemediğini bildirdi.

Durumu kritik olan kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Kumar’ın, ormanda ne kadar süredir bağlı olduğu bilinmiyor.

ESKİ KOCASINI SUÇLADI

Kadının polise kendisini ağaca bağlayarak ölüme terk eden kişinin, eski kocası olduğunu söylediğini bildirildi.

Polis de adam hakkında cinayet suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bir polis yetkilisi “Tedavisi devam ediyor, hayati tehlikesi yok. Psikiyatrik problemleri de var. Üzerinde bu türde ilaçlar bulduk” dedi.

ABD doğumlu Kumar’ın daha önce Hindistanlı biriyle evlendiği ve bir süredir Goa eyaletinde yaşadığı kaydedildi.