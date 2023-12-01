Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi. Görenler inanamadı

İngiltere'de kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadının kocasına tasma bağlayarak sokak sokak gezdirdiği görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yorum yağmuruna tutuldu.

İngiltere'de kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın kocasının boynuna tasma bağlayarak sokak sokak gezdirdi. Genç kadın kocasından ağzını açarak kendisi için küllük olmasını da istedi. O anlar yoldan geçenlerin dikkatini de çekti.

BİR GÖREN BİR DAHA BAKTI

Yoldan geçenlerin bazıları duruma anlam verebilmek için dönüp dönüp bakmayı tercih etti. Bazıları ise durup izlerken kimileri o anları ölümsüzleştirerek cep telefonlarına kaydetmeyi seçti.