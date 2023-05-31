Kocasını kayınpederiyle aldattı. İkiz bebek bekliyor

Galler'de yaşayan Declan Fuller isimli adam, eşinin kendisini babasıyla aldatırken yakaladığını iddia etti. Fuller şimdi ikiz bebek bekleyen babası ve eşinin birlikte yaşadığını söyledi.

Kocasını kayınpederiyle aldattı. İkiz bebek bekliyor

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Güney Galler'de bir cenaze hizmetleri çalışanı olan Declan Fuller, karısını babasıyla aldatırken yakaladığını ve artık çiftin ikiz bebek beklediğini iddia etti.

Darren'ın geçen Eylül'de Declan, Stephanie ve iki yaşındaki kızları Willow ile birlikte yaşamaya başlamasından sonra, Declan şüphelenmeye başladı.

İki ay sonra, işteyken telefonundan babasının yatak odası kapısına yönlendirdiği bir bebek video monitörünü kontrol etti ve Darren ile Stephanie'nin birlikte odaya girdiğini gördü.

Stephanie'nin babasıyla TV izlediği açıklamasını kabul etmeyen Declan, eşinden ayrıldı. Stephanie'nin bebekleri Declan'ın üvey kardeşleri olacak ve Willow onların hem kız kardeşi hem de yeğeni olacak. Darren, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

"ONU ALDATMADIM"

Darren ve şu anda hamile olan Stephanie, Pontypridd yakınlarındaki bir yerde birlikte yaşıyor. Ancak Stephanie, Declan'a hiç ihanet etmediğini belirtti ve "Declan'ı aldatmadım. O beni terk ettikten bir hafta sonra birlikte olduk" dedi.

Declan, durumun EastEnders adlı diziden bir sahne gibi olduğunu belirtti ve "Normal değil. Kendimi ihanete uğramış hissediyorum, ama onların ikisi olmadan daha iyiyim" dedi.

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