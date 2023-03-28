﻿Kocasını öldüren Emel'in ifadesi ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde olay, dün sabah saat 02.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi 720 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Barış Selahattin Ener (55) ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener (35) arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Emel Ener, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Ener'i sırtından bıçakladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Ener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Emel Ener'in polisteki ilk ifadesinde, eşinin kendisine saldırması sonrası cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

BİR YIL ÖNCE İKİNCİ EVLİLİKLERİNİ YAPMIŞLAR

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Barış Selahattin Ener'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir yıl önce ikinci evliliklerini yapan Ener çiftinin bir süre önce İstanbul'dan Denizli'ye taşındıkları, sürekli olarak geçimsizlik yüzünden tartıştıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

"ŞİDDET" NEDENİYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Emel Ener, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emel Ener ifadesinde, eşi hakkında şiddet uyguladığı gerekçesiyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getirdi.

ŞİDDET YÜZÜNDEN BIÇAKLAMIŞ

Geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığı eşini, olay gecesi de şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen Ener, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (AA)