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Tartıştığı kocasını sert cisimle yaraladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, genç bir kadın, tartıştığı kocasını sert bir cisimle başından yaraladı. Başına sert bir cisimle aldığı darbe sonucunda yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 00:12
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Kocasını sert bir cisimle yaraladı

Tartıştığı kocasını sert cisimle yaraladı
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Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan evlerinde yaşayan bir çift arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine genç kadın, eşinin başına bir cisimle vurarak yaraladı. Evden yükselen tartışma seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan şahıs, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kadın da polis ekipleri tarafından hastaneye intikal ettirildi. Olayın ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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