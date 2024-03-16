Kocasının ihanetini öğrenme yöntemi şok etti

Ökkeş Bölükbaşı
Kocasının ihanetini öğrenme yöntemi şok etti
TikTok isimli sosyal medya platformu kullanıcılarından Megan isimli bir kadın yaptığı paylaşımında kocasının ihanetini öğrenme şeklinden bahsedince sosyal medyada gündem oldu.

TikTok kullanıcısı Megan McGee bir süre önce eşinin kendisini aldattığını şaşırtıcı bir şekilde öğrendiğinden söz ettiği bir video paylaştı.

Kocasının günlük spor rutinini gerçekleştirmek için bir fitness uygulaması kullandığından söz eden McGee, uygulama sayesinde kocasının kendisini aldattığını söyleyerek, “Bu kadarı da yapılmazdı” ifadelerini kullandı.

Fitness uygulaması üzerinden kocasıyla birbirlerini takip ettiklerini ve uygulamanın takip edilenler arasında antrenmanlarınızla ilgili haritayı görmesine izin verdiğini dile getiren McGee, kocasının antrenmanını saniye saniye takip ettikten sonra bir durumdan şüphelendi.

Kocasının, normalde yaptığı antrenmandan 1 kilometre daha az koştuğunu fark eden kadın durumu günlerce takip etti ve sonunda kocasının her seferinde aynı yerde sporunu tamamladığını fark etti.

Koşunun tamamladığı noktaya giden McGee, kocasını bir kadınla görünce aldatıldığını öğrenmiş oldu. Megan McGee sonunda kocasından boşanmış olsa da, kendisini aldattığı kadınla hâlâ görüşüp görüşmediğini açıklamadı.

Megan'ın hikayesini duyanlar kendi aldatılma hikayelerini paylaşarak duruma tepki gösterdiler ve Megan'a bu durumda yalnız olmadığını dile getirdiler. Megan McGee’nin paylaştığı video sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girmeyi başardı.

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