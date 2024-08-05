Koçlardan bomba haber. Bebek’teki konut satışa çıkarıldı

Koç Üniversitesi’nin Açık İhaleler sayfasında yer alan bilgilere göre, Koç Üniversitesi’nin İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, İbriktar Aralığı Sokak, Mutlu Apt., No: 18, Daire: 8 adresinde yer alan konut satışa sunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta bulunan 3. kat meskeni Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 29. maddesine göre açık teklif usulüyle satışa çıkarıldı.

SATIŞA ÇIKARILDI

İhalenin 9 Ağustos 2024 tarihinde saat 10:00'da yapılacağı da belirtildi. Beşiktaş Bebek'teki konut “Kargir Apartman” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde yer aldığı aktarıldı.

Son başvuru tarihin ise 9 Ağustos saat 10:00 olarak açıklandı. Konutun geçici teminat bedeli 758 bin 334 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

22 MİLYON 750 BİN TL

Koç Üniversitesi Bebek'teki konutun fiyatını 22 milyon 750 bin TL olarak açıkladı.

İLAN METNİ İSE ŞU ŞEKİLDE: