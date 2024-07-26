Koçları yıkan haber altından Erden Timur çıktı

Geçtiğimiz hafta yapılan Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı ihalesini Vahit Karaarslan’a kaybeden Koç Holding’de ailenin önemli üyeleri neye uğradığını şaşırdı.

Milyarderlerin servetlerini anlık olarak gösteren Forbes Dergisi’ne göre Koç ailesinden 3 isim geçtiğimiz hafta servetlerinde büyük bir kayıp yaşadı.

KOÇ AİLESİ MİLYONLAR KAYBETTİ

Türkiye’nin en zengin kadını olan İpek Kıraç’ın serveti 1 haftada 23 milyon dolar azaldı.

Vehbi Koç’un kızı olan Semahat Sevim Arsel ise İpek Kıraç’ı 20 milyon dolar kayıp ile takip etti.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ise geçtiğimiz haftayı 18 milyon dolar kayıp ile kapattı.

FORBES TÜRKİYE'NİN SAHİBİ ERDEN TİMUR

2020 yılında Türkiye’deki yayın hayatını sonlandıran Forbes Türkiye’nin yayın haklarını geçtiğimiz aylarda Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’un sahibi olduğu TMR Yayıncılık satın almıştı.

ALİ KOÇ İLE ARALARI BOZUK

Galatasaray eski Sportif Başkanvekili Erden Timur ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında bu sezon ipler oldukça gerilmişti.