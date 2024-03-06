Koçum benim. Fiyatını duyunca şaşıracaksınız

Kaynak: İHA
Koçum benim. Fiyatını duyunca şaşıracaksınız
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nün her yıl gerçekleştirdiği, "Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni"nde satışa çıkarılan 161 koç arasından en pahalısı 150 bin liradan alıcı buldu.


Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nün “Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni” gerçekleştirildi. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen, Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ve çok sayıda hayvan yetiştirici katıldı. Enstitüde yetiştirilen merinos ırkı damızlık bir koç, açık artırmada Erdekli hayvan yetiştiricisi Ceyhun Mırız tarafından 150 bin liralık rekor fiyatla satın alındı.

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