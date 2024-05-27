Köfteci Yusuf hakkında şok şikayetler. İşte o şikayet listesi

Türkiye’de oldukça sevilen ve kaliteli olarak bilinen Köfteci Yusuf’a gelen şikayetler gündem oldu. Şikayetlerin ardı arkası kesilmedi.

Restoranlarda ve internet siparişinde sorunlar yaşandığı için vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

Köfteci Yusuf’un genel olarak şubelerinde personel ilgisizliği ve hijyen sorunları paylaşıldı.

İşte tüketicilerden gelen şikayetler;

1- “SİPARİŞ GELİR GELMEZ HESAP SIRASI VE EKSİK ÜRÜN”

“İzmir Balçova şubenize 20/05/ 2024 tarihinde saat 21:23'te dört kişilik bir grup olarak geldik ve siparişimizi verdik. Şubenizde tavuk bulunmuyordu ve salatanızda domates yoktu. Siparişimiz saat 21:51'de geldi ve hemen hesap ödememiz talep edildi. İki kasiyeriniz vardı ve sıra uzun kuyruklar halindeydi; hesap öderken yemeğimiz soğudu. Bin TL hesap ödedik ve yeterli hizmeti alamadık. Mekanın kapanış saati 22:00 ise, bu saatten sonra müşteri kabul edilmemelidir. Konu ile ilgili çalışanlarınıza ve çalışma saatlerinize düzenleme yapılmasını, ayrıca mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.”

20 MAYIS’TA YAYIMLANAN ŞİKAYETLER

2- SİVAS

“Köfteci Yusuf Personel Yetersizliği Ve İlgisizliği

Köfteci Yusuf Sivas şubesi hizmet kalitesinden memnun kalmadım. Sipariş vermek için 15 dakika bekledim ve ancak o zaman ilgilenen biri geldi. Burger ve ayran siparişi vermek istedim ancak her ikisi de mevcut değildi. Sonunda köfte siparişi verdim ve yarım saat sonra köftelerim geldi. Ancak bu sefer de ekmek yoktu ve ilgi gösterilmedi. Ekmeği beklerken köfteler soğudu. Personel yetersizdi ve iletişimleri zayıftı. Bir personel, siparişimi getirip 'Bu sizin mi?' diye sordu. Şehrimize Köfteci Yusuf'un gelmesini dört gözle beklemiştim ancak yaşadığım deneyim tam bir hayal kırıklığı oldu. Sistemin oturmasını bekleyeceğim ve bir süre sonra tekrar ziyaret etmeyi umuyorum.”

3- BALIKESİR

“Köfteci Yusuf Menüsü Aşırı Derecede Zayıf

19.05.2024 tarihinde Balıkesir merkezde Carrefoursa yanındaki şubenizde yemek yemek istedik. Köfte gayet lezzetliydi; ancak menü vasattı. Yani et tüketiyorsak yanında iki kaşık salata yeterli değildir. Bu şekilde bir işletme yönetilmez. Bol salata ve meze çeşidi olmalıdır. Kuru et yedik ve kalktık. Bir daha gitmeyi düşünmüyoruz. İsim yapmak ve marka oluşturmak kişide ego oluşturuyor. Belli ki sahipleri eti böyle kuru yemeyi tercih ediyorlar.”

4- BURSA

“Köfteci Yusuf'un İlgisiz Personeli Hakkında.

Bursa Hüdavendigar parkının içerisindeki şubenize geldik eşimle ve maalesef çalışan arkadaşlar bana göre çok acemiler. Müşteriyle göz teması kurmaktan bile habersizler. Servis açıyor çatal kaşık yok, sesleniyoruz hiç oralı bile değiller, 2 dilim ekmeği getirene kadar yemeyi yedik biz diyorum yüzüme bakıyorlar. Daha çok şey yazardım ama fazla rencide etmek istemediğim için gerek duymadım açıkçası. Eleman çalıştırmak hakikaten zor iş, inşaat sektörünün içinde 30 yıl çalışmış biri olarak bir kez daha anladım.”

5- TOKAT

“Köfteci Yusuf Çok Zayıf Biri Person

Tokat'ta yeni açılan Köftecisi Y****'ta ne zaman yemek yemeye gitsem, yemek sonrası tatlı siparişimizde ekmek kadayıfı istiyoruz. Her defasında ya kaymak bittiğini söylüyorlar ya da tayin bittiğini belirtiyorlar. Bunları temin etmek çok mu zor? Yetkili arkadaşlar bir çözüm bulsunlar lütfen.”

6- İNTERNET SİPARİŞİ

“Köfteci Yusuf Ürün Gecikmesi 1 Saat

Merhabalar, Köfteci Yusuf'tan bir saat önce sipariş verdim. Siparişin içerisinde sadece beş adet köfte vardı, ancak hâlâ gelmedi. Beş adet köfteyi pişirmek bu kadar zor olmamalı. Saat kaç oldu ve geleceği mesafe de beş dakikayı geçmez, o kadar yakın. Lütfen dikkate alınsın, hiç memnun kalmadım.”

7- İSTANBUL

“Köfteci Yusuf Memnuniyetsizlik Kötü Hizmet

İstanbul Sefaköy şubesinde bulunan Köfteci Yusuf'ta çalışanların müşterilere karşı tavrı ve hijyen eksikliği nedeniyle masaların temizliğini kendim yapmak zorunda kaldım. Yöneticilerin bu konulara öncelik vererek gerekli düzenlemeleri yapmalarını rica ediyorum.”

8- EDİRNE

“Edirne 5m Migros Köfteci Yusuf'ta Hizmet Kalitesi Düşüklüğü

Edirne 5m Migros'taki Köfteci Yusuf şubesindeki çalışan kasiyer, garson ve komi çalışanlarının yüz ifadeleri çok ciddi ve ilgisiz bir şekilde iş yapıyorlar. Siparişi vermeye kendiniz kalkıp gidiyorsunuz, masaya garson gelmiyor. Çatal bıçak servisi istediğinizde, peçetenin içine sarılı dört çatal bıçak bırakılıp gidiliyor. Tek tek servis yapılması gerekiyor. Mağaza yetkilisi ortada yok ve herkes kendi başına hareket ediyor."

9- NEVŞEHİR

“Köfteci Yusuf Hesaplı Kasap Kıyma Yağ Oranı

“Nevşehir merkezde bulunan Köfteci Yusuf hesaplı kasap bölümünden kıyma almak istedik. Almış olduğumuz kıymanın yağlı olmasını istedik. Ama kıymanın et oranı %30. Kıyma değil yağ aldık. Rulo halinde bulunan etlerden dış kısmına et iç kısmına komple yağ sarılmış. Beğenmediğimiz için 2 kere farklı ruloları çektirdik hepsi aynı. Yaklaşık 5 kilo alacağımız kıymayı 1 kiloyu zor aldık. Bir daha asla almam kimseye de aldırmam.”