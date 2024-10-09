Köfteci Yusuf'ta domuz eti olduğu ileri sürülen belgeler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: T24
Köfteci Yusuf'ta domuz eti olduğu ileri sürülen belgeler ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucu, Köfteci Yusuf'a ait numunelerde domuz eti bulunduğuna yönelik tespitin, geçtiğimiz şubat ve mart aylarında yapıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan listenin ardından, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğu duyuruldu. Bazı ünlü börekçilerin ürünleri de benzer iddialarla yeniden gündem oldu. Bu ürünlerde kanatlı eti ve taşlık karıştırıldığı belirlendi.

Son olarak sosyal medyada, ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti bulunduğu tartışma konusu oldu. Çok sayıda gazeteci, bu firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlar yaptı. Öne sürülen iddiaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimlerde, Köfteci Yusuf isimli köfte zincirinin iki şubesinden alınan örneklerde domuz eti tespit edildi ancak firmanın adı açıklanmadı.

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MAHKEME KARARIYLA MI ENGELLENDİ?

Köfteci Yusuf'un, isminin açıklanmaması için bakanlıktan önce hareket edip konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararının alındığı ve firmanın taklit/tağşiş listesinde adının açıklanmasını engellediği iddia edildi. Fakat konuya ilişkin mahkeme kararı ortaya çıkmadı. Firmadan ve bakanlıktan da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

FİRMADAN AÇIKLAMA YOK

Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'ın ulaştığı Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini ifade etmişti.

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AYLAR ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ

T24'ün ulaştığı belgelere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimlerden sonra Köfteci Yusuf'tan alınan numunelerde domuz eti tespit edildi.

27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde sonuçlanan iki farklı muayene ve analiz raporunda, numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Gerçekleştirilen incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilemedi.

İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak gerçekleştirildi. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alındı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edildi.

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