Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklıyor!

Geçtiğimiz günlerde TV5'te katıldığı canlı yayında Türkiye'nin en ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini söyleyen Tarım yazarı Sadettin İnan, "O firma listede yer alsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynar, gündem değişirdi" ifadelerini kullandı.

Köfteci Yusuf’ta domuz eti iddiası ortalığı karıştırmıştı! Şirketin avukatı cevap verdi

"AÇIKLAMAZSANIZ BEN AÇIKLAYACAĞIM"



CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımıza domuz eti yediren ünlü firma kim? Açıklamazsanız ben açıklayacağım. Çok fazla bilgi kirliliği var. Bana da bilgi geldi." dedi.