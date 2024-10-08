Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklıyor!

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Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklıyor!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddialarına sert tepki gösterdi. Sarıgül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, firmanın ismini açıklamazlarsa kendisinin açıklayacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde TV5'te katıldığı canlı yayında Türkiye'nin en ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini söyleyen Tarım yazarı Sadettin İnan, "O firma listede yer alsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynar, gündem değişirdi" ifadelerini kullandı.

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"AÇIKLAMAZSANIZ BEN AÇIKLAYACAĞIM"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımıza domuz eti yediren ünlü firma kim? Açıklamazsanız ben açıklayacağım. Çok fazla bilgi kirliliği var. Bana da bilgi geldi." dedi.

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