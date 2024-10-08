Köfteci Yusuf’ta domuz eti iddiası ortalığı karıştırmıştı! Şirketin avukatı cevap verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’den itibaren taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınladı. Bu listede mahkeme kararıyla ünlü bir restoran zincirinin ismi yer almamıştı.

Tarım yazarı Saadettin İnan'ın gündeme getirdiği çarpıcı iddiaya göre, iktidara yakınlığıyla bilinen ünlü bir firmanın ürünlerinde domuz eti bulundu. Ancak firma, mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurarak, ürünlerinin yer aldığı listeyi yayınlanmaktan çıkarttı.

“FİRMAYA ÇÖKMEK İSTEMESİNDEN DAHA VAHİM”

Gazeteci Fatih Altaylı da kişisel web sitesinde konuyla ilgili “Günde onlarca ton köfte ve döner üreten firmanın tağşiş listesinde olduğu ve ürünlerinde domuz eti bulunduğuna dair rapor hazırlandığı halde başka hiçbir firmanın beceremediği bir mahkeme kararı ile adını gizlemesi kamuoyunun çok ilgisini çekti. 200’e yakın şubesi ile Türkiye’nin en yaygın gıda zincirlerinden biri olan firmanın adını gizlemek istemesi son derece doğal. Çünkü bunun ortaya çıkması birinin firmaya çökmek istemesinden daha vahim sonuçlar doğurabilirdi” ifadelerini kullandı.

KÖFTECİ YUSUF’TAN AÇIKLAMA

İsmi yayınlanmayan restoranın da Köfteci Yusuf olduğu iddia edilmişti.

Gazete Pencere, ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu'ya ulaştı.

Avukat Ali Uslu, yaptığı açıklamada konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti.