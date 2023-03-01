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Kohoş otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Diğer en sık bilinen adıyla Karayılan Otunun pek çok faydası var. Özellikle de menapoz dönemlerinde sıkça anılan Kohoş Otu ne işe yarar sorusunun yanıtı yazımızda…

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 08:18
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Kohoş otu nelere iyi gelir?

Kohoş otu hangi hastalıklara iyi gelir?
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Kohoş otu; yaygın olarak menopoz, adet öncesi sendromu (PMS), ağrılı adet kanaması, zayıf ve kırılgan kemikler (osteoporoz) için kullanılan bir orman bitkisi.

Kohoş otu Mavi yılan otu ve beyaz yılan otu adıyla da tanınıyor. Ancak onlar bir başka türünü oluşturuyor ve zehirli kabul ediliyor.

KOHOŞ OTUNUN YARARLARI NELERDİR?

Özellikle kök kısımları tercih ediliyor.

Vücutta çeşitli olumlu etkileri olabilecek kimyasallar içerir. Bu kimyasallardan bazıları bağışıklık sistemi üzerinde çalışır ve vücudun hastalıklara karşı savunmasını olumlu yönde etkileyebilir.

Bazıları ise vücudun iltihabı azaltmasına yardımcı olabilir. Kohoş otu kökündeki diğer kimyasallar sinir sisteminde ve beyinde işe yarayabilir. Bu kimyasallar, beyindeki serotonin adı verilen kimyasala benzer şekilde çalışabiliyor.

Menapoz için Etkili mi?

Kohoş otu, vücutta östrojene benzer etkilere de sahip.

Araştırmalar, bazı formlarda ağız yoluyla alındığında menopoz semptomlarını azaltabileceğini göstermekte.

Sıcak basmalar, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, kalp çarpıntısı, kulak çınlaması, baş dönmesi, uyku bozuklukları, sinirlilik gibi menopoz semptomları üzerinde etkili olabilmektedir.

YAN ETKİLERİ NELERDİR

Kohoş otu, yetişkinler tarafından bir yıla kadar uygun şekilde alındığında sıklıkla güvenli kabul ediliyor.

Mide rahatsızlığı, kramp, baş ağrısı, kızarıklık, vajinal lekelenme, kanama ve kilo alımı gibi hafif kabul edilen yan etkiler düzenli kullanımda ortaya çıkabilmektedir.

Karayılan otunun karaciğer hasarı ile ilişkili olabileceğine dair bazı endişeler var. BU nedenle tüketilmeden önce kesinlikle doktora başvurulması gerekiyor.

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