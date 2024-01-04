Kök maaş ve en düşük emekli maaşı yandaş medyaya sızdırıldı. Kimse bunu beklemiyordu

Yandaş medyanın yayın organlarından elde edilen bilgiye göre, memur ve emekli maaş zamları kesinleşti. Milyonlarca kamu çalışanı, emekli, SSK ve Bağ-Kur’luyu ilgilendiren maaş artışları belli oldu. Kamu çalışanı ve emeklilerine yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam verilecek.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zamlı maaşlarını merak eden emekliler, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını araştırıyor. 7.500 liranın altında kök aylığı olanlara 3 kademeli zam formülü uygulanacak.

Kamu emeklileri, yüzde 49,25’lik zam sayesinde 9.876 liradan 14.741 liraya çıkan en düşük emekli aylığına kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 37,57’lik zamla maaşlarını yükseltti. 2024 yılında en düşük emekli aylığı şimdilik SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 7.500 TL olarak belirlendi.

Ancak Ocak-Haziran döneminde emekli taban aylığında bir değişiklik yapılması bekleniyor ve bu tutarın 10.000 ila 11.500 TL arasına çekilmesi planlanıyor. Bu değişiklik için Meclis’ten bir yasa çıkması gerekiyor.

"ZAMDAN YARARLANAMADILAR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kök aylık üzerinden hesaplanan yüzde 37,57’lik zammın, kök aylığı 5.500 TL’nin altında olanlar için etkisiz kaldığını söyledi. Bu durumda, 5.500 TL altında aylık alan emeklilerin zamdan yararlanamadığını dile getirdi.

Ayrıca, kök aylığı 5.500 TL’nin üzerinde olanlara bu zam oranının tam olarak yansıtıldığını belirtirken, 6.500 TL kök aylığı olan bir kişinin aylığının, enflasyon farkıyla birlikte 8.254 TL’ye ulaştığını, bu durumda 754 TL’lik bir aylık farkı olduğunu söyledi. 7.500 TL aylık alan bir kişiye ise yüzde 37,57’lik zam oranının tam olarak yansıtıldığını ifade etti.

BAKANLIK ÖZEL ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli taban aylık düzenlemesi için talimat verdiğini duyurdu. Karakaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın özel bir çalışma başlattığını ve bu düzenlemenin Meclis tatilde olsa bile hızla yürütüldüğünü bildirdi.

3 KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ

Uzman Karakaş, en düşük emekli aylığı için 2024 yılında “seyyanen zam” yapılması gerektiğini vurguladı. Kök aylığın 4500 lira olduğu bir durumda, yüzde 100 zam yapılsa bile aylığın 9000 TL’ye çıkacağını hatırlatan Karakaş, kök aylıkların sınıflandırılması gerektiğini söyledi.

Buna göre, 5500 TL’nin altında aylık alanlara, 5500-6000 TL arasında aylık alanlara ve 6500-7000 TL arasında aylık alanlara farklı zam oranları uygulanması gerektiğini önerdi.

CEM KÜÇÜK AÇIKLADI

Cem Küçük, TGRT Haber’de sabah programında emeklilerin merakla beklediği zam konusunu gündeme getirdi. Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekli maaşlarıyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Emekli maaşlarının ne kadar artacağını anlatan Küçük, emeklilerin aklındaki soruları yanıtladı. Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya platformunda şu ifadeleri kullandı:

“Emekli maaşlarına ilişkin büyük bir beklenti var. Yeni asgari emekli maaşı 11.500 TL ile 12.000 TL arasında olabilir mi? Şu anda bazı konular üzerinde çalışılıyor. Öncelikle son altı aylık enflasyon oranı yüzde 40 civarında. Buna bağlı olarak emeklilere yüzde 50 zam verilecek. Tahminim doğru çıkarsa ve maaşlar 12.000 TL olursa, ek bir refah payı olmayacak.”

Küçük, prim günleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı ve prim ödemelerinde farklılık olan kişiler için bir çalışma yapıldığını söyledi.

“Daha fazla prim ödeyenlerin maaşlarına ek bir zam yapılabilir” diyen Küçük, ayrıca SGK emeklileri ile Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam oranına da değindi. SGK emeklilerinin, Bağ-Kur emeklilerine göre yüzde 5 daha fazla zam alacağını söyleyen Küçük, bu durumun SGK emeklileri için ek bir fayda sağlayabileceğini belirtti.

Cem Küçük canlı yayında yaptığı açıklamada ise “Bu rakamın ciddi bir şekilde değişmesi gerekiyor. Lise mezunu teknisyen emeklinin alacağı maaş 15 bin 800 lira. Uzun yıllar usta olarak çalışan bir emekli ise 10 bin 500 civarında alacak. Top şimdi Erdoğan’ın önünde. Muhtemelen bir düzeltme olacak. Yoksa adaletsizlik olur. Seçimi bırakın adaletsiz olur. Adalet açısından doğru değil. İnşallah bu durum düzeltilir. Seçim yaklaşıyor. Anadolu’da çok emekli var. Bu bakımdan önemli. Ciddi şekilde etkilenir” dedi.