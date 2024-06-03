Kokan evden ceset çıktı

Kaynak: İHA
Kokan evden ceset çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden kötü kokular duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ölen kişinin Mehmet Şirin olduğu tespit edildi. Şirin'in eşinin 10 gün önce evi terk ettiği, o günden sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki daireden kötü koku duyan bina sakinleri durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açması için itfaiyeden yardım istedi.

Uzun uğraş veren itfaiye ekipleri kapıyı açamadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri girdiler. Ekipler Mehmet Şirin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Mehmet Şirin’in eşinin 10 gün önce evi terk ettiği, şahsın bunalıma girdiği ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

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