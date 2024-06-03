Kokan evden ceset çıktı

Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki daireden kötü koku duyan bina sakinleri durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açması için itfaiyeden yardım istedi.

Uzun uğraş veren itfaiye ekipleri kapıyı açamadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri girdiler. Ekipler Mehmet Şirin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Mehmet Şirin’in eşinin 10 gün önce evi terk ettiği, şahsın bunalıma girdiği ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.