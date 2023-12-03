Koklayarak kilo nasıl verilir

Diyetisyen Cansu Arslan, bazı kokuların iştahı kestiğini ve kilo vermeye yardımcı olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar...

KAYNAK: İHA
Koklayarak kilo nasıl verilir

Diyetisyen Cansu Arslan, koklayarak iştahı kesmenin ve daha rahat kilo vermenin yöntemini açıkladı. Bazı kokuların koklanması halinde daha hızlı kilo verildiğini belirten Arslan, şunları söyledi:

“Beslenme, herkesin temel ihtiyacı. Sağlıklı bir birey olabilmek için günlük almamız gereken enerji miktarını geçmeden her besin grubundan tüketmeliyiz. Her bireyin beynindeki iştah mekanizması farklı çalışabilir.

Her kişinin beynindeki iştah mekanizması farklı çalışabilir. Etrafınızda da gözlemlersiniz bazı bireylerin bir iki lokma yemesi hızlı doyum sağlarken, bazı bireylerin ise yedikçe yeme isteği artar. İştahtaki bu farklılığın pek çok genetik ve çevresel sebebi bulunur ve iştah mekanizmamızı etkileyen kokular da bu çevresel faktörlerden biridir.”

HANGİ KOKULAR İŞTAH KABARTMAZ

İştah baskılayan bu kokular yeşil elma, nane, muz ve zerdeçaldır. Yemek aralarında, gün içinde 20-30 kez bu kokulardan herhangi birini koklayan bireylerin daha iyi kilo verdiği, daha az besin tükettiği tespit edilmiştir.
Diyetisyen Cansu Arslan konuyla ilgili şunları aktardı:

“Yeşil elma, nane, muz ve zerdeçalı direkt besinlerden koklayabileceğimiz gibi aromatik yağlarını buğudanlıklarda kullanmak, bu besinleri yemeklere eklemek de bu etkisini destekleyecektir. Yeşil elma ve muz ara öğünlerde tercih edilirken kokuları fark edilerek ‘farkındalıkla’ tüketilmelidir. Nane yapraklarını suya eklemek, salatalara eklemek ya da çiğ haliyle çiğnemek bu etkisini artıracaktır. Zerdeçal ise çorbalara, yoğurtlara eklenebilir. Besinlerin renkleri, kokuları bize çok şey anlatır. İştah baskılayan bu özelliklerini de kullanabiliriz.”

İHA

İlgili Haberler
5 günde 4 kilo vermek ister misiniz
İşte süper 5 besin
Akgünlük sakızının yararları neler
Acai üzümü zararları var mı
Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, otobüs kullanılamaz hale geldi Gündem
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, otobüs kullanılamaz hale geldi
Merve Dinçel Kavurat İngiltere'de kürsüye çıktı Spor
Merve Dinçel Kavurat İngiltere'de kürsüye çıktı
GeForce Now’a dahil olan yeni oyunlar belli oldu Teknoloji
GeForce Now’a dahil olan yeni oyunlar belli oldu
Endonezya'da yanardağ kül püskürttü Dünya
Endonezya'da yanardağ kül püskürttü
Aile 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Ertuğrul Doğan Genel Kurulda konuştu: Beraber başaracağız Spor
Ertuğrul Doğan Genel Kurulda konuştu: Beraber başaracağız
Hayvan barınağında skandal görüntüler. Aç kalan köpekler birbirini yedi Gündem
Hayvan barınağında skandal görüntüler. Aç kalan köpekler birbirini yedi