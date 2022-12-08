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Bunları koklayınca kilo verdiriyor

Kilo vermede kokuların da etkili olduğunu belirten Diyetisyen Cansu Arslan, bazı kokuların iştahı kestiğini ve kilo vermeye yardımcı olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:34
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Koklayarak kilo verilir mi?

Bunları koklayınca kilo verdiriyor
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Diyetisyen Cansu Arslan, koklayarak iştahı kesmenin ve daha rahat kilo vermenin yöntemini açıkladı. Bazı kokuların koklanması halinde daha hızlı kilo verildiğini belirten Arslan, şunları söyledi:

“Beslenme, herkesin temel ihtiyacı. Sağlıklı bir birey olabilmek için günlük almamız gereken enerji miktarını geçmeden her besin grubundan tüketmeliyiz. Her bireyin beynindeki iştah mekanizması farklı çalışabilir. Her kişinin beynindeki iştah mekanizması farklı çalışabilir. Etrafınızda da gözlemlersiniz bazı bireylerin bir iki lokma yemesi hızlı doyum sağlarken, bazı bireylerin ise yedikçe yeme isteği artar. İştahtaki bu farklılığın pek çok genetik ve çevresel sebebi bulunur ve iştah mekanizmamızı etkileyen kokular da bu çevresel faktörlerden biridir.”

HANGİ KOKULAR İŞTAHI AZALTIR

İştah baskılayan bu kokular yeşil elma, nane, muz ve zerdeçaldır. Yemek aralarında, gün içinde 20-30 kez bu kokulardan herhangi birini koklayan bireylerin daha iyi kilo verdiği, daha az besin tükettiği tespit edilmiştir. Diyetisyen Cansu Arslan konuyla ilgili şunları aktardı:

“Yeşil elma, nane, muz ve zerdeçalı direkt besinlerden koklayabileceğimiz gibi aromatik yağlarını buğudanlıklarda kullanmak, bu besinleri yemeklere eklemek de bu etkisini destekleyecektir. Yeşil elma ve muz ara öğünlerde tercih edilirken kokuları fark edilerek ‘farkındalıkla’ tüketilmelidir. Nane yapraklarını suya eklemek, salatalara eklemek ya da çiğ haliyle çiğnemek bu etkisini artıracaktır. Zerdeçal ise çorbalara, yoğurtlara eklenebilir. Besinlerin renkleri, kokuları bize çok şey anlatır. İştah baskılayan bu özelliklerini de kullanabiliriz.”

İHA

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