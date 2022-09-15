15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Kokoreç imalathanesindeki görüntüler infial yarattı. İnceleme sonrası yeni gelişme

Kokoreç imalathanesindeki görüntüler infial yarattı. İnceleme sonrası yeni gelişme

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, görüntülerin söz konusu firma ile ilgisi olmadığını tespit etti, sosyal medyadaki firmanın Manisa'da olup olmadığı araştırılıyor. 

Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 13:30
Takip Et
1/3
Kokoreç imalathanesindeki görüntüler infial yarattı. İnceleme sonrası yeni gelişme

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. İsmi geçen firmaya dün saat 23.00 sıralarında polis eşliğinde denetim yapan ekipler, görüntülerin ismi geçen firma ile ilgisinin olmadığına yönelik tutanak tuttu. Yapılan denetimde işletmenin üretim, depo, sevkiyat ve ambalaj alanında gıda hijyeni ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği kapsamında olduğu belirlendi.

2/3

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı, bağırsakların temizlendiği suyun ise temiz olmadığı görülüyor.

3/3
Kokoreç imalathanesindeki görüntüler infial yarattı. İnceleme sonrası yeni gelişme

İnceleme başlatan ekipler, imalathanenin Manisa'da olup olmadığı konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
1
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
2
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
3
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
4
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
5
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
6
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
7
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Tarihi hamamın çatısında yangın
﻿Tarihi hamamın çatısında yangın
﻿Tarihi hamamın çatısında yangın
﻿Denizden palamut fışkırıyor. Fiyatı dar gelirlinin imdadına yetişti
﻿Denizden palamut fışkırıyor. Fiyatı dar gelirlinin imdadına yetişti
﻿Denizden palamut fışkırıyor. Fiyatı dar gelirlinin imdadına yetişti
﻿63 Doktordan çok ilginç bir kitap
﻿63 Doktordan çok ilginç bir kitap
﻿63 Doktordan çok ilginç bir kitap
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu
﻿Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu
﻿Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu
﻿Saray'da 3- 5 maaşlı danışmanlar karalar bağlıyor. Bu anket başka anket. Her iki kişiden biri aynı şeyi söyledi
﻿Saray'da 3- 5 maaşlı danışmanlar karalar bağlıyor. Bu anket başka anket. Her iki kişiden biri aynı şeyi söyledi
﻿Saray'da 3- 5 maaşlı danışmanlar karalar bağlıyor. Bu anket başka anket. Her iki kişiden biri aynı şeyi söyledi
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ayıp sorular şaşırtmaya devam ediyor
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ayıp sorular şaşırtmaya devam ediyor
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ayıp sorular şaşırtmaya devam ediyor
﻿Çocuk bakımevinde akılalmaz işkence. İzledikleri video görüntüleri dehşete düşürdü
﻿Çocuk bakımevinde akılalmaz işkence. İzledikleri video görüntüleri dehşete düşürdü
﻿Çocuk bakımevinde akılalmaz işkence. İzledikleri video görüntüleri dehşete düşürdü
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor
﻿Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?
﻿Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?
﻿Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?
﻿Palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
﻿Palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
﻿Palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
﻿Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi
﻿Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi
﻿Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.