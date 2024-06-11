Kokoreçte bu rengi görürseniz sakın yemeyin! Kokoreç sevenler aman dikkat

Uzun yıllardır kokoreç işi ile uğraşan üretici Erdal Aslanboğa, Kurban Bayramı öncesinde sektörün son durumunu değerlendirirken, son zamanlardaki tehlikeyi de açıkladı.

Türkiye geneline de satış yapan Aslanboğa, son aylarda artan girdi maliyetleri neticesinde yurt dışından İslami usullere uygun kesilip kesilmediği bilinmeyen hayvanların bağırsaklarının getirildiğini bildirdi. Aslanboğa, bunların yerli bağırsak ile karıştırıldığını ve yüzde 90'nın İstanbul piyasasında kokoreç olarak tüketildiğini vurguladı.

Kurban Bayramı ile birlikte kesilen kurbanlardan dolayı sektörde yüzde 10 civarında bir genişleme yaşandığını söyleyen Aslanboğa, üreticilerin son aylarda piyasalarda yaşanan daralma ve kaliteli bağırsak bulmanın zorlukları ile kısa sürede baş başa kalacağını ifade etti.

Aslanboğa, tüketicilerin mutlaka kokoreç yedikleri yerlerden üretim belgesi, izin belgesi hatta bağırsağın menşeini sorması gerektiğini belirtti.

"İSLAMİ KOŞULLARI UYGUN OLUP OLMADIĞI BELİRSİZ BAĞIRSAKLAR PİYASAYA SÜRÜLÜYOR"

Erdal Aslanboğa, "Bayramla birlikte kesilen hayvan varlığı ile yüzde 10 civarında genişleme oluyor ancak bayram sonrası yine bağırsak bulmak zorlanınca devreye ithal bağırsak giriyor. İthal bağırsak bu açığı kapatıyor. Sakatat ve bağırsak fiyatları çok yüksek. Yüzde 300 fiyat değişti. Geçen yıl 150 lira olan temizlenmiş ürün şuan 500 TL civarında. Yurt dışında İslami koşulları uygun olup olmadığı belli olmayan bağırsaklar, yerli bağırsak ile harmanlanıp piyasaya sürülüyor. Kokoreç olarak İstanbul piyasasında yüzde 90'ı kullanılıyor" diye konuştu.

"ORİJİNAL KOKOREÇ PEMBE RENKLİ OLUYOR"

Aslanboğa, "Kokorece hiç baharat koymadan dörde bölüp rengine bakarsan ithal kokoreci anlarsın. Onlar siyah, mat renkli oluyor. Orijinal kokoreç pembe renkli oluyor. Menşei sorsunlar. İzin belgesi sorsunlar. Bunlar genelde tezgah altı dediğimiz üretim yerlerinde piyasaya sunuluyor. Tadını bildiğiniz, güvendiğiniz yerden yemek en güvenlisi" dedi.