Koku alamamak unutkanlık hastalıklarının ilk belirtisi mi? Uzmanlar açıkladı

Koku alma duyusunun kaybı, tıp literatüründe "anosmi" olarak adlandırılır ve çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, koku alma yetisinin azalmasının veya tamamen kaybolmasının, unutkanlık hastalıklarının erken belirtilerinden biri olabileceğini ortaya koydu.

Peki, bu durum ne kadar yaygın ve hangi hastalıklarla ilişkilendiriliyor? İşte tüm detaylar...

ALZHEİMER VE KOKU KAYBI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Nöroloji Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden birinin koku alma duyusunda azalma olduğunu belirtti.

Dr. Yılmaz, "Alzheimer hastalarında, hastalığın başlangıç evrelerinde koku alma duyusunda belirgin bir azalma gözlemleniyor. Bu nedenle, unutkanlık şikayeti olan hastalara koku testi yapılması öneriliyor" dedi. Bu bulgu, Alzheimer'ın erken teşhisinde önemli bir ipucu olabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

2015'te yapılan bir çalışma, Alzheimer hastalığına sahip bireylerin koku alma yetilerinin, sağlıklı bireylere göre belirgin şekilde daha az olduğunu ortaya koydu.

2020 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, koku kaybının, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı gözlemlendi. Araştırmalar, koku kaybının, beyindeki zararın erken bir göstergesi olabileceğini vurguladı.

Yapılan bilimsel araştırmalar, koku kaybının sadece Alzheimer değil, aynı zamanda Parkinson hastalığı gibi diğer nörodejeneratif hastalıklarla da ilişkili olabileceğini gösterdi.

2020 yılında yapılan bir çalışmada, koku alma duyusunun azalmasının, Parkinson hastalığının erken belirtilerinden biri olduğu tespit edildi. Bu çalışma, koku kaybının nörodejeneratif hastalıkların erken teşhisinde kullanılabilecek önemli bir biyomarker olabileceğini ortaya koydu.

KOKU KAYBININ DİĞER NEDENLERİ

Koku kaybı, sadece nörolojik hastalıklarla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Soğuk algınlığı, sinüzit, burun polipleri, kafa travmaları ve bazı viral enfeksiyonlar da koku alma duyusunun kaybına neden olabilir.

Özellikle COVID-19 pandemisi sırasında, koku kaybı yaygın bir semptom olarak öne çıkmış ve bu durum, koku alma duyusunun sağlık durumumuz hakkında ne kadar önemli bilgiler verebileceğini bir kez daha gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mehmet Demir, koku kaybının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Dr. Demir, "Koku alma duyusundaki herhangi bir değişiklik, altta yatan ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu nedenle, koku kaybı yaşayan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekmektedir" dedi.

Koku alma duyusunun kaybı, unutkanlık hastalıklarının erken belirtilerinden biri olabilir ve bu durum, nörolojik hastalıkların erken teşhisinde önemli bir rol oynayabilir.

Koku kaybı yaşayan bireylerin, bu durumu göz ardı etmemesi ve bir sağlık profesyoneline danışması büyük önem taşımakta.