Kokulu mumlardaki büyük tehlike ortaya çıktı, uzmanından kritik uyarı

Macaristan'daki Semmelweis Üniversitesi'nde halk sağlığı uzmanı Dr. Tamás Pándics'e, kokulu mumlarla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Kokulu mumların migren, göz ve solunum yolu tahrişi gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Özellikle kokulu mumlarla solunum yolu hastalıklarının bağlantılı olduğu söyleyen Pandics, kokulu mumların yol açabileceği sorunları önlemek için tavsiyeler de verdi.

Halk sağlığı uzamanı, evleri düzenli olarak havalandırmanın gerekliliğine dikkat çekerken kullanılan kimyasalların azaltılmasının hava temizliğinin sağlanabilmesi için en etkili yol olduğunu iletti.

Dr. Pandics, "Yapay olarak üretilmiş ya da doğal olarak oluşmuş olsun, vücuda yabancı olan her madde kimyasal risk taşır." dedi ve kimyasal maddelerin hepsinin kanserojen olmayacağını fakat bu maddelerin karaciğerlere yük bindirdiğini belirtti. Kokulu mum kullanımıyla, vücutlarımızın gereksiz bir sürü maddeye maruz bırakıldığını vurgulayan Pandics, “Metabolik süreçlerimiz de bunları işlemeye hazır değil.” ifadesini kaydetti.

Danimarka’da 60 evde yapılan bir araştırmada, kapalı mekanların içindeki kirli parçacıkların temel nedeninin mumlar olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine bazı uzmanlar, alternatif olarak elektrikli mumları önerdi.